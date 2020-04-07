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Трамп решил помочь своему "хорошему другу" вылечиться от COVID-19

Трамп решил помочь своему "хорошему другу" вылечиться от COVID-19
11:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп предлагает для Бориса Джонсона экспериментальное лечение COVID-19.

Президент США Дональд Трамп попросил фармацевтические компании страны, работающие над экспериментальными препаратами против коронавируса COVID-19, предложить врачам премьер-министра Великобритании Борису Джонсону помощь в его лечении.

Такое решение появилось после того, как выяснилось, что Джонсон находится в реанимации, сообщает The Guardian.

"Я попросил две ведущие (фармацевтические американские - ред.) компании... Они пришли с решениями и просто выполнили невероятную работу - и я попросил их немедленно связаться с Лондоном... Они действительно имеют передовые терапевтические средства ... и уже приехали в Лондон. В лондонском офисе есть все, что им нужно. Мы увидим, можем ли мы помочь. Мы связались со всеми врачами Бориса (Джонсона - ред.), и посмотрим, что будет", - сказал Трамп во время вечернего пресс-брифинга в понедельник.

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В то же время Трамп не назвал компании и лекарства, которые имел в виду. Но ранее в понедельник он провел конференцию по поводу терапевтических препаратов с руководителями четырех фармацевтических и биотехнологических компаний США: Amgen, Genetech, Gilead и Regeneron.

"Нам очень жаль услышать, что сегодня днем его (Джонсона - ред.) перевели в реанимацию, все американцы молятся за его выздоровление", - сказал президент США, назвав Джонсона "хорошим другом".

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон провел ночь на вторник в отделении интенсивной терапии из-за обострения симптомов коронавируса.

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Британский 55-летний премьер был госпитализирован в Лондоне в воскресенье вечером.

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Все по теме:

США, Борис Джонсон, Британия, Вирус, Карантин, Пандемия, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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