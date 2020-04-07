Почти три тысячи человек умерли из-за коронавируса в Нью-Йорке

Новости мира:Почти три тысячи человек стали жертвами коронавируса в Нью-Йорке, количество зараженных приближается к 70 тысяч.

Количество случаев заражения коронавирусом в городе Нью-Йорке приближается к 70 тысячам, число смертей почти достигло 3 тысяч, сообщается на сайте мэрии.

По последним данным, у 68 тыс. 776 человек подтвердился коронавирус, из них 15 тыс. 333 были госпитализированы, 2 тыс. 738 человек умерли.

На первом месте по количеству заболевших находится боро Куинс - 23 083, на втором Бруклин - 18 434. За ними следуют боро Бронкс - 13 680, Манхэттен - 9 691 и Статен-Айленд - 3851.

На сайте отмечается, что больше всего заражений наблюдается в возрастной группе от 45 лет и старше, смертей - от 75 лет. Кроме того, среди заболевших мужчин больше, чем женщин.

Город Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь и в одноименном штате фиксируются самые высокие показатели.

Боро - единица административного деления Нью-Йорка, всего в городе пять боро.

Напомним, морги города Новый Орлеан (штат Луизиана, США) переполнены и больше не принимают тела умерших от заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом.