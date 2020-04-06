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В зоопарке Нью-Йорка тигр заболел коронавирусом

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В зоопарке Нью-Йорка тигр заболел коронавирусом
07:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Тигр в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке дал положительный результат на COVID-19.

Четырехлетняя малайская тигрица по имени Надя в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке заболела коронавирусом, это первый случай заражения тигра COVID-19.

"Национальная лаборатория ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства США (USDA) подтвердила наличие вируса SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий коронавирус у человека) у одной тигрицы в зоопарке Нью-Йорка. Анализы у животного были взяты после того, как у нескольких львов и тигров в зоопарке появились симптомы респираторного заболевания", - говорится в распространенном сообщении Службы инспекции здоровья животных и растений при USDA (APHIS).

Отмечается, что это "первый случай заражения тигра коронавирусом".

В зоопарке Бронкса рассказали, что у 4-летней малайской тигрицы Нади, у ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов "появился сухой кашель". Там также сообщили, что "несмотря на некоторое снижение аппетита, у кошек в зоопарке хорошее состояние, они находятся под присмотром ветеринаров".

"Ожидается, что большие кошки выздоровеют. Нет оснований полагать, что у других животных зоопарка имеются симптомы заболевания", - сообщили в USDA APHIS.

Чиновники ведомства считают, что тигры и львы могли заболеть после контакта с зараженным сотрудником зоопарка, который за ними ухаживал. Первые симптомы у тигрицы Нади появились 27 марта.

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В USDA APHIS пояснили, что тест на COVID-19 был сделан только одному тигру, так как сбор анализов потребовал общий наркоз.

"Лечащий ветеринар счел, что с учетом потенциального риска использования общего наркоза лучше ограничиться диагностированием одного тигра", - отмечается в сообщении.

"В настоящий момент всеми сотрудниками, которые обеспечивают уход за большими кошками, а также другими кошками в четырех зоопарках Нью-Йорка, предпринимаются необходимые меры с целью предотвратить дальнейшее заражение других кошек", - заявили в зоопарке Бронкса.

В USDA APHIS попросили больных COVID-19 "ограничить контакт с животными, включая домашних животных".

При этом в ведомстве подчеркивают, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что какие-либо животные, включая домашних животных или домашний скот, могут передавать COVID-19 людям. Зоопарк Бронкса был закрыт для посещения 16 марта.

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США, Нью-Йорк, Тигр, Коронавирус, Covid-19.
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