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В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умерли 600 человек

В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса умерли 600 человек
00:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Губернатор Эндрю Куомо озвучил количество смертей за сутки в штате Нью-Йорк.

Почти 600 человек умерли за сутки от коронавируса в штате Нью-Йорк, сообщил в воскресенье журналистам губернатор Эндрю Куомо.

По его словам, на настоящий момент у 122 031 человека обнаружен COVID-19, более 17 тыс. госпитализированы, из них более 4,6 тыс. находятся в отделении интенсивной терапии.

Куомо отметил, что 74% от общего числа пациентов, ранее поступивших в больницы с коронавирусом, были выписаны.

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"Количество смертей за сутки возросло с 3 565 до 4 159", - сказал губернатор.

Всего в США на данный момент, как заявил Куомо, зафиксировано почти 319 тыс. случаев и более 9 тыс. летальных исходов.

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Все по теме:

США, Нью-Йорк, Губернатор, Эндрю Куомо, Коронавирус, Covid-19.
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