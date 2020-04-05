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Трамп вводит в штат Нью-Йорк тысячу военных медиков

Трамп вводит в штат Нью-Йорк тысячу военных медиков
02:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп приказал направить в штат Нью-Йорк тысячу военных медиков.

Президент США Дональд Трамп распорядился отправить тысячу военных врачей в штат Нью-Йорк, который является эпицентром эпидемии коронавируса в Штатах.

"По моему указу тысяча представителей вооруженных сил будут направлены в Нью-Йорк, чтобы оказать помощь там, где она пригодится, поскольку это самая "горячая точка" (распространения вируса - ИФ)", - сказал Трамп в субботу журналистам в Белом доме.

Он уточнил, что речь идет о военных врачах.

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Трамп пояснил, что "в нынешних условиях мы привлекаем военных специалистов в большем масштабе".

Кроме того, президент США сообщил об отправке в штат Нью-Йорк аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Сейчас у нас имеются около 10 тыс. аппаратов ИВЛ на складах. И определенную часть мы направим в Нью-Йорк. Часть непосредственно в город Нью-Йорк, часть - для штата", - рассказал он. Трамп также отметил, что Нью-Йорку помогают и отдельные штаты США. "Я рад сообщить, что Орегон потратит большое количество средств и направит 140 аппаратов ИВЛ непосредственно в Нью-Йорк", - сказал он.

Штат Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь отмечаются самые высокие показатели по количеству заболевших (почти 114 тыс.) и смертей. Так, более 3,5 тыс. жертв коронавируса приходится на штат Нью-Йорк, из них почти 2 тыс. человек умерли в одноименном городе.

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США, Нью-Йорк, Военные, Дональд Трамп, Коронавиурс.
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