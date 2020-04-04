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Трамп уволил разведчика, давшего старт импичменту

Трамп уволил разведчика, давшего старт импичменту
09:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп уведомил Конгресс о том, что увольняет генерального инспектора разведывательного сообщества США, который был участником возбужденного против него импичмента.

Дональд Трамп уволил генерального инспектора Разведывательного сообщества США Майкла Аткинсона, который прошлой осенью доложил Конгрессу о жалобе информатора, что впоследствии привело к началу процесса импичмента. Об этом глава Белого дома сообщил в письме Конгрессу, которое приводит CNN.

"Для меня как президента, имеющего полномочия назначать и увольнять, важно быть в полной уверенности в тех, кто служит на должностях генеральных инспекторов", - отметил Трамп.

Он добавил, что в отношении Аткинсона у него уже нет такой уверенности.

Майкл Аткинсон будет уволен через 30 дней, сообщил президент США профильным комитетам по вопросам разведки Сената и Палаты представителей. При этом Трамп не уточнил, кто именно сменит его на посту.

"Мы снова наступаем на те же грабли": Трамп призвал демократов отложить политику в сторону

Как сообщалось, американские демократы опасаются, что одним из последствий кризиса с коронавирусом может стать резкое падение явки избирателей на президентских выборах в ноябре 2020 года.

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США, Дональд Трамп, Импичмент Трампа, Майкл Аткинсон.
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