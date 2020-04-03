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"Мы снова наступаем на те же грабли": Трамп призвал демократов отложить политику в сторону

"Мы снова наступаем на те же грабли": Трамп призвал демократов отложить политику в сторону
06:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп считает расследования демократов во время вспышки COVID-19 неуместными и позитивно влияющими на его рейтинг.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме отметил, что расследования демократов в ситуации, сложившейся вокруг COVID-19, неуместны, к тому же, они лишь повышают рейтинг его одобрения среди населения.

"Я хочу напомнить всем, особенно, членам Конгресса. Сейчас не время для политики, для бесконечных расследований. Мы снова наступаем на те же грабли. Они уже принесли вред нашей стране в последние годы", - заявил Трамп.

"Такие расследования в разгар пандемии - это большая трата важных ресурсов, времени, внимания. Мы хотим бороться за жизни американцев, а не тратить время и поднимать мой рейтинг. Это то, чем они занимаются. Об этом все знают. Это смешно", - подчеркнул Трамп.

Вместо этого, по его мнению, стоит "сфокусироваться на людях, на нашей стране и жителях Земли, которым мы можем помочь".

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл возложил на демократов ответственность за ситуацию с коронавирусом в США, поскольку, по мнению сенатора, из-за них все внимание общественности было сосредоточено на импичменте в отношении президента, а не на нарастающей эпидемиологической угрозе.

Напомним: 

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Пандемия, Дональд Трамп, Коронавирус.
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