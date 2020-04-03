Еще один политик заболел коронавирусом: Covid-19 обнаружили у спикера парламента Ирана

Тест на коронавирус, сделанный спикеру парламента Ирана Али Лариджани, показал положительный результат.
Об этом сообщает Tehran Times.
"У Али Лариджани, главы парламента Ирана, обнаружили коронавирус", - говорится в сообщении.
В отделе связей с общественностью парламента Ирана заявили, что после появления симптомов политика проверили на Covid-19, и поскольку результат оказался положительным, он сейчас находится на карантине и проходит курс лечения.
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