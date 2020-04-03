Пандемия: 10 миллионов американцев потеряли работу за две недели

В течение двух последних недель около 10 миллионов жителей Соединенных Штатов остались без работы.
Об этом говорится в отчете министерства труда США.
"По состоянию на 28 марта количество заявок по поиску нового места труда составило 6 648 000", - отмечается в отчете.
По данным министерства, в США в течение двух последних недель потеряли работу около 10 млн человек. Неделю назад ведомство получило 3,3 млн первичных заявок на помощь в связи с безработицей.
Напомним:
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