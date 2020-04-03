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Президентские выборы в США под угрозой

Президентские выборы в США под угрозой
17:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Представители демократов опасаются негативного влияния вспышки коронавируса на явку на выборах в США 2020 года.

Американские демократы опасаются, что одним из последствий кризиса с коронавирусом может стать резкое падение явки избирателей на президентских выборах в ноябре 2020 года, пишет в пятницу газета The Hill.

В связи с этим в Демократической партии США настаивают на увеличении финансирования американским штатам на подготовку к выборам.

В частности, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на этой неделе предложила включить финансирование голосования по почте в пакет экономических мер для организации голосования по почте.

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"Голосование по почте очень важно для нашей демократии, чтобы у людей была возможность проголосовать, особенно тогда, когда все получили предписание оставаться дома", - заявила Пелоси журналистам.

В пакете экономической помощи на $2,3 трлн, одобренном на прошлой неделе президентом США Дональдом Трампом, в качестве помощи властям штатов для организации выборов предусмотрено порядка $400 млн. Однако демократы полагают, что для подготовки штатов к возможному голосованию по почте необходимо гораздо больше средств. Пелоси считает, что на эти цели необходимо выделить порядка $2 млрд.

По данным The Hill, демократы из Палаты представителей уже начали вести переговоры на эту тему с министром финансов Стивеном Мнучином.

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В США исходят из того, что непосредственно в ноябре коронавирус не будет серьезной помехой для проведения выборов. Однако проблемы возникают с регистрацией на них, так как эту процедуру необходимо проходить заранее. Сейчас же, когда в стране действуют ограничительные меры по сдерживанию распространения вируса, проводить регистрацию затруднительно.

Издание отмечает, что эксперты уже сейчас прогнозируют значительное сокращение регистрации избирателей, которая часто происходит в церквях и кампусах колледжей или других учреждениях, ныне сейчас из-за вспышки коронавируса.

Аналитики полагают, что кризис, вызванный коронавирусом, может повлиять на явку, прежде всего, среди афроамериканцев и американцев с низким уровнем доходов, которые традиционно голосуют за представителей Демократической партии США.

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Как сообщалось, президентские праймериз из-за коронавируса отложены в 14 штатах США.

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США, Выборы, Президентские выборы, Вирус, Карантин, Пандемия, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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