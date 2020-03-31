Губернатор: Число заболевших коронавирусом в Нью-Йорке в десять раз превышает показатель в Калифорнии

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что в штате насчитывается 66 497 пациентов, у которых диагностирован COVID-19, сообщает в понедельник британский телеканал Sky News.
По словам губернатора, эта цифра в десять раз превышает данные штата Калифорния, который занимает второе место по распространению коронавирусной инфекции в США.
На данный момент в Нью-Йорке умерли 1 218 пациентов с вирусом COVID-19.
Всего по состоянию на 30 марта в США зарегистрирован 152 631 случай заражения новым коронавирусом, а также 2817 летальных исходов. Полностью вылечились 5211 человек. США возглавляют список стран с наибольшим числом заразившихся COVID-19, второе место занимает Италия, а за ней расположилась Испания.
Китай, где в конце прошлого года началось распространение нового коронавируса, переместился на четвертое место.
О ситуации в мире:
Власти Кипра с целью воспрепятствовать распространению коронавируса ввели комендантский час.
Во Франции за минувшие сутки умерли еще 418 человек, заразившихся коронавирусом, количество летальных исходов с начала эпидемии достигло 3 тыс. 24
За сутки в Испании скончались 812 пациентов, заболевших коронавирусом.
Карантин в связи с распространением COVID-19 будет усилен по всем городах Казахстана.
В Великобритании за сутки зафиксировано 180 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом COVID-19
На всей территории Грузии с 31 марта объявляется всеобщий карантин и комендантский час для превенции распространения коронавируса.
В Италии в понедельник количество диагностированных случаев заражения COVID-19 составило 101 739, однако наблюдается снижение прироста новых случаев.