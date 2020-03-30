Пандемия COVID-19: Казахстан ужесточает карантин

Усиление карантинных мер будет предпринято по всему Казахстану, сообщил министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.
"Сегодня государственная комиссия приняла такое решение, что необходимо усиление карантинных мер по всей территории нашей страны", - сказал Биртанов на брифинге в понедельник.
"Наша с вами задача - ограничить прирост, ограничить новые случаи. Именно для этого главой государства объявлен карантин по всей стране, именно для этого приняты меры по усилению карантина не только в Нур-Султане и Алматы, но и во всех регионах", - добавил он.
По последним данным, в стране подтверждены 302 случая заражения коронавирусом, из них в Нур-Султане - 168, Алматы - 73, в Атырауской области - 12, Акмолинской - девять, в Карагандинской - 13, Алматинской области - восемь, в Кызылординской области - пять, в Жамбылской области - три, Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях - по два, в Северо-Казахстанской, Мангистауской областях - по одному.
Напомним, по состоянию на утро 30 марта в мире насчитывалось 723 тысячи 279 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 33 тысяч 993 человек, поправились более 151 тысяча.