Мировая пандемия: еще одна европейская страна вводит комендантский час

Новости мира:Кипр ужесточил карантин и ввел комендантский час.

Власти Кипра с целью воспрепятствовать распространению коронавируса ввели комендантский час.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

"Министр здравоохранения Константинос Иоанну 30 марта объявил о введении комендантского часа с 9 вечера до 6 утра в рамках постоянно ужесточающегося ряда мер по ограничению передвижения", - говорится в сообщении.

Новые меры вступят в силу с 6 утра 31 марта. Любое передвижение людей в комендантские часы запрещено, исключение будет сделано лишь для тех, кто добирается на работу и имеет разрешение. Покидать дома можно только один раз в день, и для этого необходимо получить разрешение, отправив СМС на специальный номер.

Штраф для несоблюдение запрета был повышен вдвое - до 300 евро.

В настоящее время на Кипре зафиксировано 230 случаев коронавируса и 7 летальных исходов.

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