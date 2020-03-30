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Понедельник, 30.03.2020
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В режиме чрезвычайного положения: Эстония внесет поправки в законы

В режиме чрезвычайного положения: Эстония внесет поправки в законы
20:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Власти Эстонии хотят снизить зарплаты чиновникам в связи с пандемией коронавируса.

В связи с коронавирусом парламент Эстонии может принять поправки к закону о зарплате высших чиновников, согласном которым чиновникам высшего ранга могут быть понижены зарплаты.

Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

"Парламент Эстонии рассмотрит поправки к Закону о зарплате высших чиновников, согласно которым на время чрезвычайной ситуации может быть снижен коэффициент индексации заработной платы высшим чиновникам", - говорится в сообщении.

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Снижение коэффициента будет зависеть от уменьшения общей суммы выплаты зарплат из бюджета.

К высшим чиновникам относятся президент, премьер-министр и министры, руководство Рийги, судьи, канцлер права, госконтролер, руководство Банка Эстония, госпрокурор, госсекретарь, депутаты парламента, госпримеритель.

Поправки внесли коалиционные партии.

Отмечается, что индексация зарплат высших чиновников происходит ежегодно 1 апреля и зависит от индекса потребительских цен и роста поступлений социального налога.

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Ранее в связи со вспышкой коронавируса правительство Эстонии решило объявить чрезвычайное положение, которое, по предварительным данным, будет действовать до 1 мая.

Как сообщалось, в мире, по данным Worldmeter, по состоянию на 13.00 30 марта зафиксировано 735 138 случая коронавируса, 156 137 человек выздоровели, 34 086 умерли.

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Эстония, Вирус, Пандемия, Коронавирус, COVD-19.
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