Эпидемия во Франции: число погибших от коронавируса превысило три тысячи человек

Новости мира:Число жертв COVID-19 во Франции превысило 3 тыс. человек.

Во Франции за минувшие сутки умерли еще 418 человек, заразившихся коронавирусом, количество летальных исходов с начала эпидемии достигло 3 тыс. 24, сообщил на брифинге в понедельник директор генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

Он рассказал, что во Франции с COVID-19 госпитализированы свыше 21 тыс. человек, из них 5 тыс. 107 находятся в реанимационных отделениях.

При этом, по его данным, в течение марта 16 тыс. 924 пациента выздоровели и выписались из больниц.

Как сообщил в понедельник телеканал BFMTV, информационная миссия Национального собрания Франции заслушает в среду премьер-министра Эдуара Филиппа и министра здравоохранения Оливье Верана о мерах, принятых в рамках борьбы против COVID-19, и их применении.

Слушания пройдут в режиме видеоконференции.

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