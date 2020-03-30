Эпидемия во Франции: число погибших от коронавируса превысило три тысячи человек

Во Франции за минувшие сутки умерли еще 418 человек, заразившихся коронавирусом, количество летальных исходов с начала эпидемии достигло 3 тыс. 24, сообщил на брифинге в понедельник директор генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.
Он рассказал, что во Франции с COVID-19 госпитализированы свыше 21 тыс. человек, из них 5 тыс. 107 находятся в реанимационных отделениях.
При этом, по его данным, в течение марта 16 тыс. 924 пациента выздоровели и выписались из больниц.
Как сообщил в понедельник телеканал BFMTV, информационная миссия Национального собрания Франции заслушает в среду премьер-министра Эдуара Филиппа и министра здравоохранения Оливье Верана о мерах, принятых в рамках борьбы против COVID-19, и их применении.
Слушания пройдут в режиме видеоконференции.
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