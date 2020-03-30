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Коронавирус во Франции: в стране вновь откроются продуктовые рынки

Коронавирус во Франции: в стране вновь откроются продуктовые рынки
23:22 Пн, 30 Март 2020 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Во Франции вновь откроют 25% продовольственных рынков.

Четверть продовольственных рынков во Франции откроются на этой неделе, при этом они будут соблюдать строгие санитарные условия из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщил в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на минсельхоз.

По данным министерства, вновь открывающиеся рынки расположены в небольших или средних городах, а также в некоторых коммунах Франции, таких как Лилль, Клермон-Ферран, Гренобль и Ренн.

Отмечается, что на этих рынках будут работать менее десяти торговцев.

Во Франции действует общенациональный карантин в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа COVID-19. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.

О решении ввести общенациональный карантин власти Франции объявили 16 марта. Изначально планировалось, что он будет действовать до 31 марта. Однако на прошлой неделе власти страны объявили о его продлении до 15 апреля.

При этом у жителей страны по-прежнему есть возможность выходить из дома. Однако каждый раз они должны будут сами заполнять специальный короткий формуляр. С ним можно ознакомиться на сайте МВД Франции.

По последним данным, число инфицированных новым типом коронавируса во Франции с начала эпидемии составляет 40 тыс. человек. Более 3000 человек скончались, свыше 7 тыс. выздоровели.

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Все по теме:

Франция, Карантин, Коронавирус, Продуктовые рынки.
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