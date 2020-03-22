Коронавирус в США: треть заражений приходится на Нью-Йорк

Новости мира:Около трети случаев заражения коронавирусом в США зарегистрировано в городе Нью-Йорк, на настоящий момент известно о более 8 тыс. инфицированных.

В связи с ростом количества зараженных коронавирусом, с 22 марта в штате Нью-Йорк вводится карантин, который предполагает ограничение свободы передвижения почти всех наемных работников. Такое решение принял губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в пятницу, сообщает NBC New York.

“100% второстепенных рабочих ресурсов теперь должны оставаться дома", - заявил Куомо.

Он назвал это "самой радикальной мерой", которую власти могут принять, когда весь штат Нью-Йорк поставлен "на паузу" в связи с эпидемией коронавируса.

Два дня назад этот указ распространялся на 50 % работников, которые не заняты в жизненно важных сферах деятельности. На следующий день запрет распространился на 75 % занятых людей, а теперь - практически на всех.

Кроме того, Куомо также ввел ряд других мер для борьбы с эпидемией коронавируса:

- Даже незначительные собрания людей запрещены.

- Людям не разрешается собираться группами вне своих домов, за исключением работников.

- На улице люди должны держаться на расстоянии шести футов друг от друга.

- Все второстепенные предприятия должны отправить 100% своих сотрудников работать на дом.

- Люди должны ограничить все виды активного отдыха вне дома и избегать действий, которые приводят к тесному контакту с другими людьми.

- Пожилые люди старше 70 лет и лица с хроническими заболеваниями должны преимущественно оставаться в помещении.

- Любой, кто вступает в контакт с пожилыми людьми или людьми с хроническими заболеваниями, должен по возможности носить маску.

- Уязвимые группы не должны посещать домохозяйства, в которых проживают несколько человек.

- Молодым людям следует избегать контактов с уязвимыми людьми.

Новый указ вступает в силу с 8 часов вечера в воскресенье.

К вечеру пятницы количество случаев COVID-19 в штате Нью-Йорк превысило 9 400, что составляет почти половину всех подтвержденных случаев в стране.

Пять районов Нью-Йорка составляют почти треть всех случаев заражения коронавирусом в Америке. Более 40 человек в городе и 68 по всему штату умерли в связи с болезнью.

Напомним: