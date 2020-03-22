Коронавирус в США: треть заражений приходится на Нью-Йорк

В связи с ростом количества зараженных коронавирусом, с 22 марта в штате Нью-Йорк вводится карантин, который предполагает ограничение свободы передвижения почти всех наемных работников. Такое решение принял губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в пятницу, сообщает NBC New York.
“100% второстепенных рабочих ресурсов теперь должны оставаться дома", - заявил Куомо.
Он назвал это "самой радикальной мерой", которую власти могут принять, когда весь штат Нью-Йорк поставлен "на паузу" в связи с эпидемией коронавируса.
Два дня назад этот указ распространялся на 50 % работников, которые не заняты в жизненно важных сферах деятельности. На следующий день запрет распространился на 75 % занятых людей, а теперь - практически на всех.
Кроме того, Куомо также ввел ряд других мер для борьбы с эпидемией коронавируса:
- Даже незначительные собрания людей запрещены.
- Людям не разрешается собираться группами вне своих домов, за исключением работников.
- На улице люди должны держаться на расстоянии шести футов друг от друга.
- Все второстепенные предприятия должны отправить 100% своих сотрудников работать на дом.
- Люди должны ограничить все виды активного отдыха вне дома и избегать действий, которые приводят к тесному контакту с другими людьми.
- Пожилые люди старше 70 лет и лица с хроническими заболеваниями должны преимущественно оставаться в помещении.
- Любой, кто вступает в контакт с пожилыми людьми или людьми с хроническими заболеваниями, должен по возможности носить маску.
- Уязвимые группы не должны посещать домохозяйства, в которых проживают несколько человек.
- Молодым людям следует избегать контактов с уязвимыми людьми.
Новый указ вступает в силу с 8 часов вечера в воскресенье.
К вечеру пятницы количество случаев COVID-19 в штате Нью-Йорк превысило 9 400, что составляет почти половину всех подтвержденных случаев в стране.
Пять районов Нью-Йорка составляют почти треть всех случаев заражения коронавирусом в Америке. Более 40 человек в городе и 68 по всему штату умерли в связи с болезнью.
Напомним:
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