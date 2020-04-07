COVID-19 у премьера: как себя чувствует Джонсон

Новости мира:Глава британского правительства провел ночь в реанимации, к искусственной вентиляции легких его не подключали.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел ночь в отделении интенсивной терапии после обострения симптомов коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

В его офисе на Даунинг-стрит заявили, что Джонсон был переведен в отделение по совету своей медицинской бригады и получал "отличную помощь".

"Премьер-министр находился на попечении врачей в больнице Святого Томаса в Лондоне после того, как поступил с постоянными симптомами коронавируса. В течение дня (понедельника, - ред.) состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету его медицинской команды он был переведен в отделение интенсивной терапии в больнице", - заявили в офисе премьера.

Премьер получил кислород поздно вечером в понедельник, прежде чем его отправили в реанимацию. Этот шаг означает, что Джонсон находится ближе к аппарату искусственной вентиляции легких, который контролирует процесс дыхания организма, если он ему понадобится.

Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба заменить его "там, где это необходимо", добавил пресс-секретарь.

55-летний премьер-министр был госпитализирован в Лондоне с "постоянными симптомами" в воскресенье вечером.

По словам Букингемского дворца, королева была проинформирована о здоровье премьера.

Мировые лидеры, включая президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона, выразили свою поддержку Джонсону.