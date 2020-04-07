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COVID-19: Дания начнет снижать карантинные меры

COVID-19: Дания начнет снижать карантинные меры
09:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дания по примеру других стран Европы через неделю начнет ослаблять карантин.

С 15 апреля в Дании начнется "постепенное и контролируемое" снятие ограничительных мер, введенных из-за пандемии нового коронавируса.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает Xinhua.

"Мы объявляем о первом осторожном этапе открытия Дании. Это требует стабильных показателей и ответственного поведения", - сказала Фредериксен.

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По ее словам, на следующей неделе вернутся к работе детские сады и начальные школы. Кроме этого, медленно возобновится проведение наиболее срочных медицинских операций, отложенных из-за пандемии коронавируса.

В то же время, жители и в дальнейшем будут работать из дома, а кинотеатры, парикмахерские и основные торговые центры останутся закрытыми до 10 мая. До этого же времени продлится запрет на сбор группами более 10 человек.

Что же до мероприятий с большим количеством участников, вроде фестивалей, то их проведение запрещено до августа. Так же не предусмотрено пока никаких послаблений на международные путешествия, ведь границы Дании будут оставаться закрытыми.

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Фредериксен добавила, что решение правительства основывается на оценке органов здравоохранения и постепенном восстановлении социальной жизни и потребует от жителей бдительности и соблюдения принципов физического дистанционирования.

"Если в течение Пасхи мы увидим, что дела идут плохо.., то не будем ослаблять ограничений после праздников", - подчеркнула премьер.

По состоянию на утро вторника количество инфицированных COVID-19 в Дании достигло 4 681 человек, а смертей от недуга — к 187.

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Все по теме:

Дания, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Метте Фредериксен, Covid-19.
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