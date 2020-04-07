COVID-19: Дания начнет снижать карантинные меры

Новости мира:Дания по примеру других стран Европы через неделю начнет ослаблять карантин.

С 15 апреля в Дании начнется "постепенное и контролируемое" снятие ограничительных мер, введенных из-за пандемии нового коронавируса.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает Xinhua.

"Мы объявляем о первом осторожном этапе открытия Дании. Это требует стабильных показателей и ответственного поведения", - сказала Фредериксен.

По ее словам, на следующей неделе вернутся к работе детские сады и начальные школы. Кроме этого, медленно возобновится проведение наиболее срочных медицинских операций, отложенных из-за пандемии коронавируса.

В то же время, жители и в дальнейшем будут работать из дома, а кинотеатры, парикмахерские и основные торговые центры останутся закрытыми до 10 мая. До этого же времени продлится запрет на сбор группами более 10 человек.

Что же до мероприятий с большим количеством участников, вроде фестивалей, то их проведение запрещено до августа. Так же не предусмотрено пока никаких послаблений на международные путешествия, ведь границы Дании будут оставаться закрытыми.

Фредериксен добавила, что решение правительства основывается на оценке органов здравоохранения и постепенном восстановлении социальной жизни и потребует от жителей бдительности и соблюдения принципов физического дистанционирования.

"Если в течение Пасхи мы увидим, что дела идут плохо.., то не будем ослаблять ограничений после праздников", - подчеркнула премьер.

По состоянию на утро вторника количество инфицированных COVID-19 в Дании достигло 4 681 человек, а смертей от недуга — к 187.