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Жителям Словакии ограничит передвижение на шесть дней

Жителям Словакии ограничит передвижение на шесть дней
07:36 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Жителям Словакии на шесть дней, в частности, на Пасхальные праздники, позволят выходить из дома лишь в отдельных случаях.

В Словакии на шесть дней людям разрешат выходить из дома только с определенными целями. Ограничения на передвижение будут действовать и на Пасху.

Об этом сообщает словацкое издание Spectator.

Решение было принято после переговоров в воскресенье между кризисным штабом правительства и экспертным советом. Коллектив состоял из ведущих инфекционистов страны и специалистов из других отраслей медицины.

Исходя из их рекомендаций, правительство примет законодательство об ограничении свободного перемещения людей. Ограничения будут применяться с 8 до 13 апреля.

В решении будут определенные исключения: поездки на работу и с работы, поездки в супермаркет, посещение врача, уход за родственниками или помощь соседям, похороны, выезды на природу, но только в пределах района, в котором живет человек.

"Цель этих мер - избежать лишних путешествий, встреч людей и, таким образом, избежать заражения наших родных и друзей", - сказал премьер-министр Игорь Матович.

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Премьер обдумывал полный запрет на передвижение во время Пасхи. Также рассматривался вариант полностью закрыть столицу Братиславу. Однако, эти меры пока не внедряются.

На прошлой неделе правительство разрешило открыть некоторые магазины, которые были закрыты в течение предыдущих двух недель.

По состоянию на 4 апреля, в Словакии было 485 подтвержденных случаев коронавируса, в результате болезни скончался один человек.

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ЕС, Словакия, Коронавирус, Коронавирус в Словакии, Карантин в Словакии.
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