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Главы оборонных ведомств ЕС обсудили роль военных в борьбе с коронавирусом

Главы оборонных ведомств ЕС обсудили роль военных в борьбе с коронавирусом
22:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Министры обороны ЕС рассмотрели роль военных в борьбе против пандемии

Министры обороны стран ЕС обсудили в понедельник, как применить военный опыт в масштабе Евросоюза для вклада в борьбу с пандемией COVID-19, сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Жозеп Боррель.

"Мы договорились с министрами рассмотреть, как мы могли бы использовать военную компетенцию на уровне Европейского союза, чтобы поддержать обмен информацией и лучшим опытом между государствами-членами", - сказал глава дипломатии Евросоюза после видеоконференции Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны, в ходе которой обсуждался военный аспект борьбы против распространения коронавируса.

Он сообщил, что для этого будет учреждена специальная рабочая группы в рамках Европейской внешнеполитической службы под руководством Генштаба Европейского союза.

"Это будет осуществлено при полной координации и полной взаимодополняемости с НАТО. Могу вам сказать, что дублирования в этой работе не будет", - отметил Боррель на пресс-конференции, проходившей по видеосвязи.

Он объяснил, что дискуссия министров была посвящена влиянию пандемии COVID-19 в военном плане.

Акцент, по словам Борреля, был сделан на двух аспектах: помощь военных, которую вооруженные силы оказывают государствам с целью сдержать распространение вируса, и последствия пандемии для миссий и операций, осуществляемых военными государств ЕС в третьих странах в рамках совместной политики безопасности и обороны Евросоюза.

Напомним: 

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ЕС, Коронавирус, Жозеп Боррель.
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