COVID-19: Чехия планирует снять ряд запретов

Новости мира:В Чехии планируют убрать часть ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Власти Чехии рассматривают возможность снятия некоторых ограничительных мер, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом нового типа Covid-19, сообщает агентство Associated Press.

Глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что предложит для рассмотрения вопрос о снятии запрета для граждан страны на поездки за границу, начиная с 14 апреля. Он добавил, что контроль на границах по-прежнему будет действовать.

Министр здравоохранения страны Адам Войтех в свою очередь указал, что правительство обсудит предложение об открытии некоторых небольших магазинов, в частности, строительных материалов и канцтоваров.

Кроме того, в Чехии снять запрет на занятия некоторыми видами спорта на свежем воздухе. В частности, речь идет о большом теннисе.

Ожидается, что кабмин обсудит все предложения позже на этой неделе.

По последним данным, в Чехии с начала вспышки зарегистрировано около 4,5 тыс. случаев заболевания. Более 70 человек скончались.

Ранее в понедельник сообщалось, что Австрия с середины апреля планирует начать поэтапное смягчение ограничений в общественной жизни, в частности, разрешить работу магазинов.

Агентство Associated Press отмечает, что Австрия и Чехия стали первыми странами, сообщившими о планах постепенного снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.