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Министра здравоохранения Новой Зеландии наказали за нарушение карантина

Министра здравоохранения Новой Зеландии наказали за нарушение карантина
09:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Министра здравоохранения Новой Зеландии Дэвида Кларка понизили в ранге за поездку на пляж во время карантина.

Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк был понижен в ранге после поездки на пляж в нарушение правил общенационального карантина.

"Вчера вечером министр здравоохранения сообщил мне о своей поездке на пляж во время локдауна (карантин - ред.) и предложил свою отставку", - заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.

"При нормальных условиях я бы уволила министра здравоохранения. То, что он сделал, было неправильно, и нет никаких оправданий. Но сейчас мой приоритет - это наша коллективная борьба против COVID-19. Мы не можем допустить массовых нарушений в секторе здравоохранения или в наших ответных мерах. По этой причине, и только по этой причине, доктор Кларк сохранит свою позицию", - добавила она.

Вместо того чтобы быть уволенным, он будет лишен роли помощника министра финансов и понижен в ранге в кабинете министров, сказала Ардерн.

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В отдельном заявлении Кларк сообщил, что отвез свою семью на пляж для прогулки в первые выходные введения ограничительного режима.

"Эта поездка была явным нарушением принципов локдауна - оставаться дома и не ездить на большие расстояния, чтобы добраться до мест отдыха", - сказал он.

"В то время, когда мы просим новозеландцев принести исторические жертвы, я подвел команду. Я был идиотом, и я понимаю, почему люди будут сердиться на меня", - добавил Кларк.

По последним данным, в стране зарегистрировано 1 тыс. 160 случаев заражения COVID-19, один человек умер.

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Новая Зеландия, Карантин, Коронавирус, Дэвид Кларк.
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