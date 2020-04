На улицу нельзя: в Гонконге протестующие проводят акции в видеоиграх

В Гонконге начали проходить акции протеста в видеоиграх — из-за введенного карантина участники не могут выходить на улицы города. Об этом пишет Dazed.

В феврале 2019 года власти Гонконга опубликовали законопроект, который бы позволил экстрадировать людей из города на материковый Китай. Весь прошлый год в Гонконге проходили массовые акции протеста, за это время полиция города арестовала не менее 8 тыс. человек.

С момента начала пандемии COVID-19 в Гонконге, как и практически во всем мире, был введен карантин. Теперь демонстранты проводят свои акции протеста в видеоиграх, например, в Animal Crossing: New Horizons, и ждут окончания карантина.

Animal Crossing: New Horizons была выпущена 20 марта и уже побила рекорды продаж в Великобритании и многих странах, продав миллионы копий по всему миру. В игре пользователь может просто путешествовать по необитаемому острову, общаться с животными, строить дома и охотиться на жуков.

Hong Kong pro-democracy supporters are having a lot of fun with #AnimalCrossing

Участники протестов создают в игре баннеры с надписью "Свободный Гонконг, революция сейчас" или распечатывают фотографии главы Гонконга Кэрри Лэма и тут же уничтожают их.

This is how #hongkong ppl spend our time during coronavirus lockdown - villain hitting in #animalcrossing, the villain is #CarrieLam, the worst governor in #hongkong history.#AnimalCrossingNewHorizons#StandWithHK pic.twitter.com/K5AbOTl9tD

— Studio Incendo (@studioincendo) April 1, 2020