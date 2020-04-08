Скачать
Среда, 08.04.2020
Мировая пандемия: В МИД отчитались о ситуации с украинцами, болеющими за границей
Мировая пандемия: В МИД отчитались о ситуации с украинцами, болеющими за границей
Глава Минобороны: Работница ВС Украины умерла от коронавируса
Глава Минобороны: Работница ВС Украины умерла от коронавируса
ФИФА объявила об изменениях в регламенте мирового футбола
ФИФА объявила об изменениях в регламенте мирового футбола
Мисс Англия 2019 "сняла корону": девушка вернулась к работе врача на время пандемии
Мисс Англия 2019 "сняла корону"

На улицу нельзя: в Гонконге протестующие проводят акции в видеоиграх

На улицу нельзя: в Гонконге протестующие проводят акции в видеоиграх
02:50 Сегодня Телеграф hightech.fm

Новости мира:В Гонконге протестующие проводят акции протеста в видеоиграх.

В Гонконге начали проходить акции протеста в видеоиграх — из-за введенного карантина участники не могут выходить на улицы города. Об этом пишет Dazed.

В феврале 2019 года власти Гонконга опубликовали законопроект, который бы позволил экстрадировать людей из города на материковый Китай. Весь прошлый год в Гонконге проходили массовые акции протеста, за это время полиция города арестовала не менее 8 тыс. человек.

С момента начала пандемии COVID-19 в Гонконге, как и практически во всем мире, был введен карантин. Теперь демонстранты проводят свои акции протеста в видеоиграх, например, в Animal Crossing: New Horizons, и ждут окончания карантина.

Animal Crossing: New Horizons была выпущена 20 марта и уже побила рекорды продаж в Великобритании и многих странах, продав миллионы копий по всему миру. В игре пользователь может просто путешествовать по необитаемому острову, общаться с животными, строить дома и охотиться на жуков.

Участники протестов создают в игре баннеры с надписью "Свободный Гонконг, революция сейчас" или распечатывают фотографии главы Гонконга Кэрри Лэма и тут же уничтожают их.

По состоянию на утро 7 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Протесты, Гонконг, Видеоигры, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо всем врачам, медсестрам и медработникам: новый Doodle от Google
02 В каких случаях пенсионеры могут ходить на работу во время карантина: В Кабмине объяснили
03 Рецидив Covid-19: нардепа Скороход и ее ребенка забрали в больницу
04 Глава Минздрава: Украина на пороге пика COVID-19, рано говорить, когда завершится карантин
05 Не будьте детьми, которым во время простуды запретили мороженое: Зеленский призвал украинцев соблюдать карантин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
Трамп дал &quot;зеленый свет&quot; добыче ресурсов на Луне
Трамп дал "зеленый свет" добыче ресурсов на Луне
Глава Черновицкой ОГА: Обнаружено 25 новых случаев заражения коронавирусом
В Черновицкой области за сутки обнаружено 25 случаев Covid-19
Какая стоимость продуктов по состоянию на 7 апреля 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 7 апреля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь