На улицу нельзя: в Гонконге протестующие проводят акции в видеоиграх

Новости мира:В Гонконге протестующие проводят акции протеста в видеоиграх.

В Гонконге начали проходить акции протеста в видеоиграх — из-за введенного карантина участники не могут выходить на улицы города. Об этом пишет Dazed.

В феврале 2019 года власти Гонконга опубликовали законопроект, который бы позволил экстрадировать людей из города на материковый Китай. Весь прошлый год в Гонконге проходили массовые акции протеста, за это время полиция города арестовала не менее 8 тыс. человек.

С момента начала пандемии COVID-19 в Гонконге, как и практически во всем мире, был введен карантин. Теперь демонстранты проводят свои акции протеста в видеоиграх, например, в Animal Crossing: New Horizons, и ждут окончания карантина.

Animal Crossing: New Horizons была выпущена 20 марта и уже побила рекорды продаж в Великобритании и многих странах, продав миллионы копий по всему миру. В игре пользователь может просто путешествовать по необитаемому острову, общаться с животными, строить дома и охотиться на жуков.

Hong Kong pro-democracy supporters are having a lot of fun with #AnimalCrossing Pic via @hkwuliff pic.twitter.com/Lme6gEHqC9 — Jerome Taylor (@JeromeTaylor) April 2, 2020

Участники протестов создают в игре баннеры с надписью "Свободный Гонконг, революция сейчас" или распечатывают фотографии главы Гонконга Кэрри Лэма и тут же уничтожают их.

По состоянию на утро 7 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

Напомним: