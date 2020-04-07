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В Бельгии - свыше тысячи новых случаев COVID-19

В Бельгии - свыше тысячи новых случаев COVID-19
17:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Количество случаев заражений COVID-19 в Бельгии превысило 22 тысячи.

За последние 24 часа еще у 1380 человек в Бельгии был диагностирован коронавирус, таким образом, общее количество инфицированных в этой стране с начала вспышки болезни достигло 22194.

Такие данные со ссылкой на Федеральное министерство здравоохранения Бельгии обнародовало издание "The Brussels Times".

"Еще у 1380 человек тест на COVID-19 оказался положительным. Среди них 587 проживают во Фландрии, 734 - в Валлонии, 62 - в Брюсселе, информации о месте проживания еще 19 человек нет. Общее количество случаев инфицирования в Бельгии с начала пандемии достигло 22194", - говорится в публикации.

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Из количества новых больных 314 были госпитализированы. На сегодняшний день в больницах находятся 6012 пациентов с диагнозом коронаввирус, из них 1260 - в отделениях интенсивной терапии. Однако, за прошедшие сутки, 171 пациента выписали из больницы после выздоровления от коронавируса.

В течение прошлых 24 часов в Бельгии от коронавируса скончались еще 162 человека.

Общее количество жертв коронавируса в Бельгии достигло показателя в 2035 человек.

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По состоянию на утро вторника 7 апреля в мире всего зафиксировано около 1,35 миллиона случаев инфицирования COVID-19, включая до 75 тысяч погибших и более 285 тысяч выздоровевших.

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Бельгия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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