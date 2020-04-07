В Австрии продолжает падать число больных COVID-19

Новости мира:Власти Австрии уже более недели фиксируют уменьшение количества больных COVID-19.

В Австрии в течение последних 9 дней наблюдается уменьшение роста количества больных COVID-19, и на сегодняшний день этот ежедневный рост составляет лишь 1,6%.

Об этом на пресс-конференции в Вене заявил федеральный министр по вопросам социальной защиты, здравоохранения, ухода и защиты прав потребителей Австрии Рудольф Аншобер.

"В середине марта, меньше месяца тому назад, у нас был темп роста (количества инфицированных коронавирусом лиц - ред.) около 40-45%. В частности, 13 марта ежедневный рост был 41%. Если бы так все продолжалось, то это была бы катастрофа: по нашим подсчетам, гипотетически, сегодня могло бы быть 2,7 млн больных. Но нам удалось сгладить эту кривую экспоненциального роста, что и было нашей задекларированной целью. И сегодня у нас не 40% и не 20%, а ежедневный рост составляет только 1,6%", - заявил министр.

При этом, глава Минздрава отметил, что это уже стабильная тенденция, которая наблюдается по всей территории республики. В течение последних 9 дней рост новых больных характеризовался однозначным числом и продолжал падать.

Еще одним важным фактом, подчеркнул министр, является то, что в течение последних 24 часов было обнаружено 187 новых случаев инфицирования коронавирусом и в то же время 465 человек выздоровели. По его словам, количество активных случаев заболевания COVID-19 уменьшается каждый день, "и это - самое важное, ведь уменьшается и нагрузка на больницы". Сейчас в госпиталях находятся 1 074 инфицированных, из них 250 человек - в отделениях интенсивной терапии.

Глава австрийского Минздрава подчеркнул, что удалось достичь огромного успеха, но это - "только первый этап на пути к успеху". И поэтому очень важно укрепить этот тренд в течение следующей недели, что потребует ответственного поведения на Пасху.

Именно поэтому в стране до конца апреля продолжаются ограничения выхода из дома. В то же время, учитывая это продолжение, отменяется подписанный 1 апреля приказ, согласно которому в квартире или доме можно было принимать не более 5 гостей. Как заявил министр, достаточно существующих ограничений движения и потребности в приказе, который ранее вызвал острую критику, нет.

Также расширяется обязательное ношение масок - не только в супермаркетах, но и в общественном транспорте. При этом, добавил Аншобер, маска не обязательно должна быть медицинской и купленной в аптеке/магазине - "можно носить и самодельные маски или же даже шарф или платок, главное, чтобы закрывался рот и нос".

В Австрии всего было выявлено более 12 тыс. инфицированных коронавирусом, умерли 220 больных. В то же время более 3 400 человек уже выздоровели.

В случае сохранения нынешней тенденции по уменьшению инфицированных коронавирусом в Австрии первые небольшие заведения торговли, как и садово-строительные магазины, могут начать работать с 14 апреля, все остальные торговые точки, включая торговые центры, а также парикмахерские - с 1 мая. Остальные предприятия сферы услуг, включая косметические магазины, а также заведения общественного питания и гостиницы будут постепенно открываться с середины мая.