Финляндия перекрыла паромное сообщение с тремя странами

Финляндия прерывает пассажирское паромное сообщение с Эстонией, Швецией и Германией в ночь с 10 на 11 апреля. Ограничение будет действовать до 13 мая.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
Контроль на внешних и внутренних границах будет продлен на один месяц, до 13 мая, в связи с эпидемией коронавируса. Грузовое движение продолжится в нормальном режиме.
Также правительство сообщило о новых правилах пересечения границы со Швецией и Норвегией. В дальнейшем разрешены будут только самые необходимые рабочие поездки. Лица, которые пересекают границы, должны иметь при себе справку от работодателя.
Кроме того, ужесточаются правила карантина. После пересечения границы между Финляндией и Швецией или Норвегией люди должны будут оставаться в самоизоляции в течение двух недель.
Исключение составляют работники аварийно-спасательных служб и персонал грузового транспорта. Они не должны находиться в карантине.
Пассажирские перевозки самолетом и водным транспортом также сохраняются для жителей Аландских островов - из Мариехамна в Стокгольм, Хельсинки и Турку.
По состоянию на утро вторника в Финляндии зафиксировано 2308 случаев заболевания коронавирусом, 27 человек умерли.