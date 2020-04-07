Финляндия перекрыла паромное сообщение с тремя странами

Новости мира:Правительство Финляндии приостанавливает паромное сообщение с Эстонией, Швецией и Германией

Финляндия прерывает пассажирское паромное сообщение с Эстонией, Швецией и Германией в ночь с 10 на 11 апреля. Ограничение будет действовать до 13 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Контроль на внешних и внутренних границах будет продлен на один месяц, до 13 мая, в связи с эпидемией коронавируса. Грузовое движение продолжится в нормальном режиме.

Также правительство сообщило о новых правилах пересечения границы со Швецией и Норвегией. В дальнейшем разрешены будут только самые необходимые рабочие поездки. Лица, которые пересекают границы, должны иметь при себе справку от работодателя.

Кроме того, ужесточаются правила карантина. После пересечения границы между Финляндией и Швецией или Норвегией люди должны будут оставаться в самоизоляции в течение двух недель.

Исключение составляют работники аварийно-спасательных служб и персонал грузового транспорта. Они не должны находиться в карантине.

Пассажирские перевозки самолетом и водным транспортом также сохраняются для жителей Аландских островов - из Мариехамна в Стокгольм, Хельсинки и Турку.

По состоянию на утро вторника в Финляндии зафиксировано 2308 случаев заболевания коронавирусом, 27 человек умерли.