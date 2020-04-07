Присоединились более 70 стран: ВОЗ заявила об ускорении разработки вакцины

Новости мира:В связи с тем, что больше стран присоединились к поискам вакцины от коронавируса, разработка значительно ускорилась.

Исследования по разработке вакцин и способов лечения коронавируса COVID-19 проводятся с невероятной скоростью.

Об этом рассказал гендиректор ВОЗ, доктор Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конфренции в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, сообщает CNBC.

По его словам, к исследованию присоединились более 70 стран, чтобы ускорить процесс разработки вакцины. Гебрейесус подчеркнул, что разработкой вакцины занимаются около 20 учреждений и компаний.

"Вирусный геном был составлен в начале января и распространен во всем мире, что позволило разработать тесты и начать исследование вакцины", - сказал Гебрейесус.

Он сообщил, что ВОЗ вскоре объявит инициативу по ускоренной разработки и справедливому распределению вакцин, чтобы все страны могли получить лекарственное средство.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, доктор Майк Райан подчеркнул, что во время одного из испытаний будут изучаться вопрос, может ли применение низких доз таких препаратов, как гидроксихлорохин, снизить риск заболевания у медицинских работников, которые ежедневно контактируют с пациентами с коронавирусом.

Напомним:

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Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

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