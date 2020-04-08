Богослужения на время карантина: Всеукраинский совет церквей предлагает свой порядок

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине ВСЦиРО выдвинул ряд своих предложений, касательно богослужений во время карантина.

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил премьер-министру и МВД предложения по организации богослужений на время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба ВСЦиРО.

"Совет церквей предлагает установить такой порядок организации богослужений на время карантина: богослужения и религиозные обряды не запрещены и могут проводиться при условии соблюдения ограничения по их массовости (то есть разрешается находиться в храме или другом помещении религиозной организации до 10 человек совокупно из расчета 1 человек на 5 м. кв.) ", - говорится в сообщении.

Предлагается также священнослужителей и лиц, привлеченных к организации богослужений и обеспечению их видеотрансляции, добавить к перечню лиц, которые могут пользоваться общественным транспортом, личным или служебным автомобилем (в случае введения таких ограничений), с целью проезда в/из религиозного сооружения или иного помещения религиозной организации. При этом подтверждать служебную цель своего передвижения такие лица смогут сопроводительным письмом на бланке религиозной организации или служебным удостоверением.

Кроме этого, ВСЦиРО обратил внимание правительства на необходимость продолжения распространения бесплатной еды и продуктов среди людей без определенного места жительства и адресной помощи одиноким и малообеспеченным лицам.

По убеждению ВСЦиРО, более четкая и сбалансированная регламентация ограничений религиозной деятельности во время карантина поможет избежать хаоса, массового недовольства верующих и скопления людей, нуждающихся в пастырской опеке и удовлетворении их религиозных потребностей, особенно в период религиозных праздников.

Напомним:

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