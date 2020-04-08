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Миссия по эвакуации: Украинские туристы возвращаются из Непала

Миссия по эвакуации: Украинские туристы возвращаются из Непала
17:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В Украину скоро вернутся 18 граждан из Непала, которые не могли покинуть страну из-за ограничений.

Группа из 18 украинских туристов, которые не могли выехать из Непала в результате закрытия границ, сегодня вылетели на родину на немецком самолете.

Об этом сообщило Посольство Украины в ФРГ. 

"Благодаря достигнутым договоренностям и уже установленным доверительным контактам между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой с его немецким коллегой Гайко Маасом удалось обеспечить эвакуацию граждан Украины из Непала на немецком самолете", - говорится в сообщении.

Шмыгаль: Об ослаблении карантина можно будет говорить только в мае

В диппредставительстве сообщили, что сегодняшний утренний вылет из Непала 18 граждан Украины на немецком самолете вместе с гражданами Германии по маршруту Катманду-Доха-Мюнхен стал возможен благодаря напряженным и слаженным действиям украинских дипломатов в Германии, Индии, Беларуси и Непале, а также немецких коллег в Непале.

Далее по прибытии в Мюнхен украинские туристы через Минск наконец вернутся на Родину.

Как сообщало Министерство иностранных дел в Facebook, в Непале пока остается по меньшей мере 21 гражданин Украины. Посольство Украины в Индии продолжает оказывать помощь в рамках программы "Защита". Для решения неотложных вопросов можно обращаться в Почетное консульство Украины в Непале, в частности к господину Кирану Вайдье (англоязычный).

Японская эпидемия: В Токио зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге 3 апреля заявил, что украинских альпинистов, которые в связи с пандемией коронавируса застряли в Непале после восхождения на Эверест, могут эвакуировать из этой страны на российском самолете. Он сообщил, что есть предложение от российской компании "Аэрофлот" забрать оттуда украинских граждан, однако российское консульство в Непале требовало официальной ноты от украинского консульства, чтобы наших граждан приняли на борт.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреляв мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

Для киевлян начала работать виртуальная платформа эмоциональной поддержки.

Министерство юстиции Украины поддерживает идею освобождения осужденных в связи с коронавирусом, однако - в ограниченном количестве.

Во время карантина стать на учет в центре занятости можно дистанционно, заполнив заявления дома и направив их онлайн.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний считает, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но так, чтобы верующие к ним присоединялись через трансляции.

Вопрос ослабления карантина в Украине может быть поднят на обсуждение не ранее второй половины апреля, заявил замглавы Минздрава Ляшко.

Украина отправила в Италию самолет с 5000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд медиков.

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Украина, Непал, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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