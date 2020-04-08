Японская эпидемия: В Токио зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Японии медики за сутки зафиксировали более 140 случаев заражения среди населения.

В столице Японии Токио за день зафиксировали 144 случая заражения коронавирусом, что является крупнейшим ежедневным приростом с начала эпидемии в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в Токио уже насчитывается 1 339 инфицированных коронавирусом. Таким образом общее количество больных COVID-19 в Японии возросло до 4 768 человек.

От коронавируса в Японии скончались 98 человек.

Как сообщалось ранее, в связи с эпидемией коронавируса премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил объявить в стране чрезвычайное положение с 7 апреля.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

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