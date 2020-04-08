Двухколесный транспорт: Можно ли пользоватся велосипедом во время карантина

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине запретили почти весь общественный транспорт, в Кабмине заявили, можно ли пользоватся велосипедом.

Уже несколько недель в Украине действуют существенные ограничения, связанные с карантином. Введены они с целью недопущения распространения коронавируса посредством массовых контактов между людьми в общественных местах. Значительные изменения, как минимум, до 24 апреля, действуют в сфере пассажирских перевозок. Общественный транспорт работает в ограниченном режиме, а пускают в него исключительно по пропускам. Их выдают медикам, спасателям, полиции и представителям других критически важных профессий.

В связи с этим многие украинцы были вынуждены свести к минимуму собственное передвижение по улицам. Но, без крайней необходимости все же не обойтись. Многим нужно посетить магазины, супермаркеты, аптеки. Для этого люди нередко используют велосипеды, количество которых на улицах заметно увеличилось.

Насколько законно использование велосипеда во время карантина - читайте ниже.

Транспорт во время карантина: что запрещено

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугороднем, внутриобластном и межобластном сообщении;

перевозка пассажиров метрополитенами Киева, Харькова и Днепра;

перевозка пассажиров ж/д транспортом;

регулярные авиарейсы во внутреннем и международном сообщении.

Можно ли пользоваться велосипедом

В одном из своих недавних решений Кабмин изменил предыдущее постановление, разрешив украинцам передвигаться на велосипедах. В частности, с начала апреля в Украине разрешили деятельность по продаже, аренде, техобслуживанию и ремонту транспортных средств, в том числе - велосипедов.

"Следует отметить, что во время карантина, учитывая потребность максимального избегания контактов, одним из вариантов передвижения по городу в случае крайней необходимости стал велосипед, поскольку велосипедист не взаимодействует с другими людьми и контактными поверхностями во время поездки", - сообщили 3 апреля в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

При этом в ведомстве посоветовали соблюдать максимальную самоизоляцию в период карантина.

Спрос на велосипеды

Украинский сервис OLX рассказал, какие товары вызывали наибольший интерес у пользователей платформы в марте, основываясь на отклики на соответствующие объявления уникальных посетителей. В числе тех товаров, которые наиболее интересовали украинцев, значатся велосипеды.

Новых объявлений о продаже велотранспорта за последнюю неделю месяца стало на 23% больше по сравнению с первой. А количество заинтересованных в покупке пользователей выросло на 70%. Новых объявлений о продаже мотоциклов в конце марта стало на 9,5% больше, если сравнивать с его началом, а количество уникальных откликов выросло на треть.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

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