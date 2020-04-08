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Певец Джон Прайн умер от коронавируса

Певец Джон Прайн умер от коронавируса
11:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

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Количество жертв коронавируса ежедневно растет. Во вторник, 7 апреля, от осложнений, которые вызвал COVID-19, умер знаменитый кантри-певец Джон Прайн. На время смерти ему было 73 года.

По данным CNN, Джон Прайн умер в медицинском центре Вандербильт, который расположен в американском городе Нэшвилл. Информацию о смерти подтвердили представители артиста.

"Да, мы можем подтвердить от имени всей семьи Прайн, что Джон умер сегодня, 7 апреля, в Вандербильте из-за осложнений от коронавирус", – отметил пиар-менеджер певца. 

 

В больницу 73-летний Джон Прайн попал в конце марта 2020 года. Артист имел симптомы коронавируса – лихорадку и кашель. Медики решили госпиталировать мужчину, поскольку состояние его обострялось. В больничной палате и умер Джон Прайн. 

 

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Знаменитости, Вирус, Пандемия, Инфекции, Коронавирус, Covid-19, Смертность от коронавируса, Джон Прайн, Певец Джон Прайн.
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