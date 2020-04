Певец Джон Прайн умер от коронавируса

Количество жертв коронавируса ежедневно растет. Во вторник, 7 апреля, от осложнений, которые вызвал COVID-19, умер знаменитый кантри-певец Джон Прайн. На время смерти ему было 73 года.

По данным CNN, Джон Прайн умер в медицинском центре Вандербильт, который расположен в американском городе Нэшвилл. Информацию о смерти подтвердили представители артиста.

"Да, мы можем подтвердить от имени всей семьи Прайн, что Джон умер сегодня, 7 апреля, в Вандербильте из-за осложнений от коронавирус", – отметил пиар-менеджер певца.

В больницу 73-летний Джон Прайн попал в конце марта 2020 года. Артист имел симптомы коронавируса – лихорадку и кашель. Медики решили госпиталировать мужчину, поскольку состояние его обострялось. В больничной палате и умер Джон Прайн.

A special thank you our friend @JohnPrineMusic for creating this magical moment with @StephenAtHome. Please enjoy this performance of "That’s the Way the World goes Round." #JohnPrine pic.twitter.com/EYdp9zWPcC

— A Late Show (@colbertlateshow) April 1, 2020