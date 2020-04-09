"Оставайся дома": Украинские банки продлят срок действия платежных карт

Новости Бизнеса:Украинские банки продлят на три месяца сроки действия банковских карт, у которых они действия заканчиваются на период карантина.

Банки Украины продлят срок действия платежных карт, срок которых закончился во время карантина, на три месяца. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отметили в пресс-службе, если срок действия карты закончился, не нужно идти в банк, чтобы перевыпустить новую.

В пресс-службе посоветовали обращаться в банки по телефону или онлайн, чтобы узнать подробности.

"Оставайся дома - общайся с банком онлайн", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в марте государственный ПриватБанк автоматически продлил действие карт для выплат на 90 дней, если окончание срока действия карты приходится на период карантина. Зарплатные, пенсионные, социальные карты можно будет использовать еще три месяца без замены.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины планирует продлить карантин из-за пандемии коронавируса до начала мая. При этом он добавил, что в мае при условии положительной динамики будет запущена экономика Украины по определенному плану.

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины рекомендует гражданам ограничить контакт с наличными деньгами в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, в Национальном банке Украины предупредили граждан о мошенниках, которые активизировались во время карантина.