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POS-терминалы ПриватБанка больше не будут печатать чеки

POS-терминалы ПриватБанка больше не будут печатать чеки
14:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:После консультаций с Государственной фискальной службой и платежными системами ПриватБанк отказался от обязательной печати чеков в POS-терминалах.

Государственный ПриватБанк (Киев) отказался от обязательной печати чеков в POS-терминалах после консультаций с Государственной фискальной службой (ГФС) и платежными системами.

Согласно сообщению пресс-службы банка в четверг, теперь фискальный чек можно печатать только в случае, если документ нужен продавцу или покупателю.

Поясняется, что после успешной авторизации на экран POS-терминала будет выводиться вопрос, печатать ли чек, а кассиру необходимо будет выбрать подходящий вариант.

"Такая опция позволит значительно сократить расходы на термобумагу, очистит кассовую зону от чеков, которые выбрасываются сразу же после покупки, и поможет сохранить деревья. По предварительным расчетам, это позволит экономить до 2 млн грн в месяц, а значит, до 24 млн грн в год", – говорится в сообщении.

Пресс-служба банка подчеркнула, что квитанции по всем сделкам сохраняются в электронном виде и в выписках в Приват24, где при необходимости их можно легко получить.

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"Потребность в бумажном чеке возникает только при приобретении товара с гарантией – бытовой техники и тому подобное. В марте 2020 года в эквайринговой сети ПриватБанка прошло около 100 млн операций с выдачей двух чеков одновременно, хотя по нашим подсчетам, фактическая потребность в документе была примерно в 5 млн операций. Таким образом, мы экономим средства, сохраняем экологию, а в нынешней ситуации – еще и заботимся о гигиене, минимизируя физический контакт между продавцом и покупателем ", – цитирует пресс-служба банка руководителя направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгения Васильцова.

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Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1-е место среди 75 банков.

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ПриватБанк, ГФС, POS-терминалы, Чеки.
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