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ПриватБанк продлит действие карточек для выплат на 90 дней

ПриватБанк продлит действие карточек для выплат на 90 дней
13:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:ПриватБанк продлит действие карточек для выплат (зарплаты, пенсионные, социальные карты) на 90 дней.

Государственный ПриватБанк (Киев) продлил срок действия всех карт для выплат на 90 дней, чтобы избавить клиентов от необходимости посещать отделения банков для перевыпуска карт во время карантина, сообщила пресс-служба финучреждения.

"Период действия карт для выплат будет продлен на 90 дней. Карты будут работать. Оплата покупок в интернете, когда необходимо указать срок действия карты, будет проходить", - говорится в сообщении ПриватБанка в четверг.

Финучреждение уточнило, что продление срока действия распространяется на стандартные карты для выплат и на карты для выплат Gold. 

ПриватБанк ранее ввел санитарный час в своих отделениях и рекомендует клиентам ждать своей очереди на улице.

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Напомним: 

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ПриватБанк, Банк, Карантин, Карты для выплат, Срок действия карт.
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