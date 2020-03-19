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Курс валют на 19 марта от НБУ: доллар и евро снова дорожают

Курс валют на 19 марта от НБУ: доллар и евро снова дорожают
09:28 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:На 19 марта Национальный банк Украины продолжил снижать курс гривны.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,26 гривен за доллар, что на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 19 марта установлен на таком уровне: 27,2685 гривен за 1 доллар (+0,2119 грн). При этом курс доллара на 18 марта составляет 27,0566 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 19 марта:

  • USD — 27,2685 грн за 1 доллар;

  • EUR — 29,7936 грн за 1 евро;

  • PLN — 6,6261 грн за 1 польский злотый;

  • RUB — 3,4175 грн за 10 российских рублей;

  • BYN — 11,0987 грн за 1 белорусский рубль;

  • TRY — 4,2226 грн за 1 турецкую лиру;

  • MDL —1,5391 грн за 1 молдавский лей.

  • GBP — 32,3391 грн за 1 фунт стерлингов;

  • CHF — 28,2531 грн 1 швейцарский франк;

  • CNY — 3,8755 грн за 1 китайский юань.

  

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 18 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке 27,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,79 гривен за евро. Оданко к 12:20 курс доллара вырос до 27,30.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 18 марта справочный курс на уровне 27,24 грн/доллар, повысив его по сравнению с 17 марта (27,03 грн)

В то же время в обменных пунктах Украины 18 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился 5 копеек до 28,63 гривен за доллар, курс евро снизился 29 копеек до 31,43 гривен за евро.

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На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,19 (27,24 - 17 марта), продажи - 28,63 (28,68 - 17 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,62 (30,05 - 17 марта), продажи - 31,43 (31,72 - 17 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,27 (3,27 - 17 марта), продажи 3,81 (3,81 - 17 марта) грн за 10 рублей.

Напомним: 

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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