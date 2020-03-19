Курс валют на 19 марта от НБУ: доллар и евро снова дорожают

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,26 гривен за доллар, что на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 19 марта установлен на таком уровне: 27,2685 гривен за 1 доллар (+0,2119 грн). При этом курс доллара на 18 марта составляет 27,0566 гривен за 1 доллар.
Курсы валют на 19 марта:
USD — 27,2685 грн за 1 доллар;
EUR — 29,7936 грн за 1 евро;
PLN — 6,6261 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,4175 грн за 10 российских рублей;
BYN — 11,0987 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 4,2226 грн за 1 турецкую лиру;
MDL —1,5391 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 32,3391 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 28,2531 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,8755 грн за 1 китайский юань.
Скриншот (bank.gov.ua)
Напомним, 18 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке 27,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 29,79 гривен за евро. Оданко к 12:20 курс доллара вырос до 27,30.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 18 марта справочный курс на уровне 27,24 грн/доллар, повысив его по сравнению с 17 марта (27,03 грн)
В то же время в обменных пунктах Украины 18 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился 5 копеек до 28,63 гривен за доллар, курс евро снизился 29 копеек до 31,43 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,19 (27,24 - 17 марта), продажи - 28,63 (28,68 - 17 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,62 (30,05 - 17 марта), продажи - 31,43 (31,72 - 17 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,27 (3,27 - 17 марта), продажи 3,81 (3,81 - 17 марта) грн за 10 рублей.
Напомним:
За минувшую неделю – с 10 по 13 марта – НБУ потратил на поддержку гривни посредством продажи валюты на межбанковском валютном рынке 981,6 миллиона долларов.
Национальный банк связывает текущие волнения на валютном рынке Украины с влиянием краткосрочных психологических факторов и заявляет о готовности поддерживать стабильность украинской гривни с использованием международных резервов.
В последние дни наблюдаются признаки недостатка наличной валюты в кассах банков, что вызвано повышением спроса населения на наличную валюту.