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В МВФ заявили об остановке мировой экономики

В МВФ заявили об остановке мировой экономики
10:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Ситуация в мировой экономике хуже, чем во время кризиса 2008-2009 годов, заявили МВФ.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 создала "ни на что не похожий" экономический кризис, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Никогда в истории МВФ мировая экономика не оказывалась в тупике, - сказала Георгиева в ходе пресс-конференции по итогам встречи с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). - Это хуже, чем глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг. Это ни на что не похоже".

"На моей памяти - это самый тяжелый час в истории человечества, огромная угроза для всего мира, и мы все должны сплотиться", - заявила она.

Георгиева отметила, что МВФ совместно с Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами работает над мерами, которые позволили бы ограничить экономический ущерб пандемии.

МВФ выделит триллион долларов на преодоление финансового кризиса

"В нашем распоряжении есть $1 трлн, и мы намерены использовать из этих средств столько, сколько потребуется", - сказала она.

По словам Георгиевой, более 90 стран уже обратились за помощью к фонду.

Она отметила также, что отток средств инвесторов с emerging markets составил уже почти $90 млрд.

"Наибольший риск, который мы видим - это волна банкротств и сокращений рабочих мест, которые затруднят восстановление экономики", - сказала Георгиева.

Напомним, Международный валютный фонд ожидает окончательное принятие украинским парламентом законодательства о реструктуризации банков и внесении изменений в госбюджет-2020 в связи с распространением коронавируса".

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МВФ, Мировая экономика, Кристалина Георгиева, Covid-19.
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