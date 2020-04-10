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Свежие курсы валют на 10 апреля: доллар снова дорожает

Свежие курсы валют на 10 апреля: доллар снова дорожает
09:07 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Гривня по официальному курсу второй день подряд снизилась к доллару - на 6 копеек, до 27,26 грн/долл.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,25 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 10 апреля установлен на таком уровне: 27,2598 гривен за 1 доллар (+0,0633 грн). При этом курс доллара на 9 апреля составляет 27,1965 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 10 апреля:

    • USD —  27,25985 грн за 1 доллар;

    • EUR — 29,6382 грн за 1 евро;

    • PLN — 6,5081 грн за 1 польский злотый;

    • RUB — 3,6829 грн за 10 российских рублей;

    • BYN — 10,8346 грн за 1 белорусский рубль;

    • TRY — 4,0403 грн за 1 турецкую лиру;

    • MDL — 1,4722 грн за 1 молдавский лей.

    • GBP — 33,8158 грн за 1 фунт стерлингов;

    • CHF — 28,0711 грн 1 швейцарский франк;

    • CNY — 3,8617 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 9 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,36 гривен за доллар, курс в покупке до 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 29,73 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 9 апреля справочный курс на уровне 27,25 грн/доллар, повысив его по сравнению с 8 апреля (27,15 грн).

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В то же время в обменных пунктах Украины 9 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 25 копеек до 27,57 гривен за доллар, курс евро вырос на 22 копейки до 29,86 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,12 (26,88 - 8 апреля), продажи - 27,57 (27,32 - 8 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,19 (28,90 - 8 апреля), продажи - 29,86 (29,64 - 8 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,16 (3,13 - 8 апреля), продажи 3,66 (3,62 - 8 апреля) грн за 10 рублей.

Напомним: 

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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