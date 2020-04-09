Свежие курсы валют на 9 апреля: доллар резко подорожал

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,19 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 9 апреля установлен на таком уровне: 27,1965 гривен за 1 доллар (+0,0969 грн). При этом курс доллара на 8 апреля составляет 27,0996 гривен за 1 доллар.
Курсы валют на 9 апреля:
USD — 27,1965 грн за 1 доллар;
EUR — 29,5762 грн за 1 евро;
PLN — 6,5152 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,5986 грн за 10 российских рублей;
BYN — 10,6703 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 4,015 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,4647 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 33,6258 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF —28,0116 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,8492 грн за 1 китайский юань.
Скриншот (bank.gov.ua)
Напомним, 8 апреля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке до 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 29,44 гривен за евро.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 8 апреля справочный курс на уровне 27,15 грн/доллар, повысив его по сравнению с 7 апреля (27,10 грн).
В то же время в обменных пунктах Украины 8 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 27,32 гривен за доллар, курс евро вырос на 19 копеек до 29,64 гривен за евро.
На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,88 (26,70 - 7 апреля), продажи - 27,32 (27,24 - 7 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,90 (28,63 - 7 апреля), продажи - 29,64 (29,45 - 7 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,13 - 7 апреля), продажи 3,62 (3,62 - 7 апреля) грн за 10 рублей.
Напомним:
Нацбанк не будет вводить ограничения на использование средств населения или бизнеса.
Национальный банк на днях утвердит принципы "кредитных каникул" для бизнеса, которые будут иметь рекомендательный характер.
Банковская система сегодня имеет достаточно ликвидности, чтобы поддержать экономику и население.
Национальный банк связывает текущие волнения на валютном рынке Украины с влиянием краткосрочных психологических факторов и заявляет о готовности поддерживать стабильность украинской гривни с использованием международных резервов.
В последние дни наблюдаются признаки недостатка наличной валюты в кассах банков, что вызвано повышением спроса населения на наличную валюту.