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Свежие курсы валют на 9 апреля: доллар резко подорожал

Свежие курсы валют на 9 апреля: доллар резко подорожал
09:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Официальный курс НБУ на 9 апреля: 100 USD – 2719,65 гривни; 100 EUR – 2957,62 гривни.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,19 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 апреля установлен на таком уровне: 27,1965 гривен за 1 доллар (+0,0969 грн). При этом курс доллара на 8 апреля составляет 27,0996 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 9 апреля:

    • USD —  27,1965 грн за 1 доллар;

    • EUR — 29,5762 грн за 1 евро;

    • PLN — 6,5152 грн за 1 польский злотый;

    • RUB — 3,5986 грн за 10 российских рублей;

    • BYN — 10,6703 грн за 1 белорусский рубль;

    • TRY — 4,015 грн за 1 турецкую лиру;

    • MDL — 1,4647 грн за 1 молдавский лей.

    • GBP — 33,6258 грн за 1 фунт стерлингов;

    • CHF —28,0116 грн 1 швейцарский франк;

    • CNY — 3,8492 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 8 апреля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке до 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 29,44 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 8 апреля справочный курс на уровне 27,15 грн/доллар, повысив его по сравнению с 7 апреля (27,10 грн).

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В то же время в обменных пунктах Украины 8 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 27,32 гривен за доллар, курс евро вырос на 19 копеек до 29,64 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,88 (26,70 - 7 апреля), продажи - 27,32 (27,24 - 7 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,90 (28,63 - 7 апреля), продажи - 29,64 (29,45 - 7 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,13 - 7 апреля), продажи 3,62 (3,62 - 7 апреля) грн за 10 рублей.

Напомним: 

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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