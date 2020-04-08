Доллар продолжает падать: свежие курсы валют

Новости Бизнеса:Гривня по официальному курсу четвертый день подряд укрепилась к доллару - на 14 копеек до 27,10 грн/долл.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,09 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 апреля установлен на таком уровне: 27,0996 гривен за 1 доллар (-0,1369 грн). При этом курс доллара на 7 апреля составляет 27,2365 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 8 апреля:

USD — 27,0996 грн за 1 доллар;



EUR — 29,567 грн за 1 евро;



PLN — 6,5222 грн за 1 польский злотый;



RUB — 3,5765 грн за 10 российских рублей;



BYN — 10,6011 грн за 1 белорусский рубль;



TRY — 4,015 грн за 1 турецкую лиру;



MDL — 1,4541 грн за 1 молдавский лей.



GBP — 33,5195 грн за 1 фунт стерлингов;



CHF —27,9305 грн 1 швейцарский франк;



CNY — 3,8423 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 7 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке до 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 29,49 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 7 апреля справочный курс на уровне 27,10 грн/доллар, снизив его по сравнению с 6 апреля (27,25 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 7 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 28 копеек до 27,24 гривен за доллар, курс евро снизился на 30 копеек до 29,45 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,70 (27,06 - 6 апреля), продажи - 27,24 (27,52 - 6 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,63 (29,01 - 6 апреля), продажи - 29,45 (29,75 - 6 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,13 - 6 апреля), продажи 3,62 (3,62 - 6 апреля) грн за 10 рублей.

Напомним: