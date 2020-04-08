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Доллар продолжает падать: свежие курсы валют

Доллар продолжает падать: свежие курсы валют
08:33 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Гривня по официальному курсу четвертый день подряд укрепилась к доллару - на 14 копеек до 27,10 грн/долл.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,09 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 апреля установлен на таком уровне: 27,0996 гривен за 1 доллар (-0,1369 грн). При этом курс доллара на 7 апреля составляет 27,2365 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 8 апреля:

    • USD —  27,0996 грн за 1 доллар;

    • EUR — 29,567 грн за 1 евро;

    • PLN — 6,5222 грн за 1 польский злотый;

    • RUB — 3,5765 грн за 10 российских рублей;

    • BYN — 10,6011 грн за 1 белорусский рубль;

    • TRY — 4,015 грн за 1 турецкую лиру;

    • MDL — 1,4541 грн за 1 молдавский лей.

    • GBP — 33,5195 грн за 1 фунт стерлингов;

    • CHF —27,9305 грн 1 швейцарский франк;

    • CNY — 3,8423 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 7 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке до 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 29,49 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 7 апреля справочный курс на уровне 27,10 грн/доллар, снизив его по сравнению с 6 апреля (27,25 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 7 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 28 копеек до 27,24 гривен за доллар, курс евро снизился на 30 копеек до 29,45 гривен за евро.

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На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,70 (27,06 - 6 апреля), продажи - 27,24 (27,52 - 6 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,63 (29,01 - 6 апреля), продажи - 29,45 (29,75 - 6 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,13 - 6 апреля), продажи 3,62 (3,62 - 6 апреля) грн за 10 рублей.

Напомним: 

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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