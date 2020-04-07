Свежие курсы валют: гривна продолжает укрепляться

Новости Бизнеса:Официальный курс НБУ на 7 апреля: 100 USD – 2723,65 гривни; 100 EUR – 2938,27 гривни.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,23 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 7 апреля установлен на таком уровне: 27,2365 гривен за 1 доллар (-0,1365 грн). При этом курс доллара на 3 апреля составляет 27,373 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 7 апреля:

USD — 27,2365 грн за 1 доллар;



EUR — 29,3827 грн за 1 евро;



PLN — 6,4354 грн за 1 польский злотый;



RUB — 3,5636 грн за 10 российских рублей;



BYN — 10,5909 грн за 1 белорусский рубль;



TRY — 4,0166 грн за 1 турецкую лиру;



MDL — 1,4688 грн за 1 молдавский лей.



GBP — 33,4682 грн за 1 фунт стерлингов;



CHF —27,8321 грн 1 швейцарский франк;



CNY — 3,8408 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 6 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 27,35 гривен за доллар, курс в покупке до 27,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 29,58 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 6 апреля справочный курс на уровне 27,25 грн/доллар, снизив его по сравнению с 3 апреля (27,36 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 3 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 17 копеек до 27,52 гривен за доллар, курс евро снизился на 27 копеек до 29,75 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,06 (27,17 - 3 апреля), продажи - 27,52 (27,69 - 3 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,01 (29,20 - 3 апреля), продажи - 29,75 (30,02 - 3 апреля) грн за евро.

Напомним: