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Свежие курсы валют: доллар и евро упали

Свежие курсы валют: доллар и евро упали
08:51 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Гривня по официальному курсу второй день подряд укрепилась к доллару - на 22 копейки, до 27,37 грн/долл.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,37 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 апреля установлен на таком уровне: 27,373 гривен за 1 доллар (-0,2232 грн). При этом курс доллара на 3 апреля составляет 27,5962 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 6 апреля:

    • USD —  27,373 грн за 1 доллар;

    • EUR —29,5601 грн за 1 евро;

    • PLN — 6,4666 грн за 1 польский злотый;

    • RUB — 3,5697 грн за 10 российских рублей;

    • BYN — 10,6052 грн за 1 белорусский рубль;

    • TRY — 4,0833 грн за 1 турецкую лиру;

    • MDL — 1,4854 грн за 1 молдавский лей.

    • GBP — 33,6264 грн за 1 фунт стерлингов;

    • CHF —28,016 грн 1 швейцарский франк;

    • CNY —3,8601 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 3 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,42 гривен за доллар, курс в покупке до 27,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 29,59 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 3 апреля справочный курс на уровне 27,36 грн/доллар, снизив его по сравнению с 2 апреля (27,62 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 3 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 29 копеек до 27,69 гривен за доллар, курс евро снизился на 49 копеек до 30,02 гривен за евро.

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На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,17 (27,45 - 2 апреля), продажи - 27,69 (27,98 - 2 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,20 (29,70 - 2 апреля), продажи - 30,02 (30,53 - 2 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,10 (3,13 - 2 апреля), продажи 3,61 (3,61 - 2 апреля) грн за 10 рублей.

Напомним: 

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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