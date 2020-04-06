Свежие курсы валют: доллар и евро упали

Новости Бизнеса:Гривня по официальному курсу второй день подряд укрепилась к доллару - на 22 копейки, до 27,37 грн/долл.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,37 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 апреля установлен на таком уровне: 27,373 гривен за 1 доллар (-0,2232 грн). При этом курс доллара на 3 апреля составляет 27,5962 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 6 апреля:

USD — 27,373 грн за 1 доллар;



EUR —29,5601 грн за 1 евро;



PLN — 6,4666 грн за 1 польский злотый;



RUB — 3,5697 грн за 10 российских рублей;



BYN — 10,6052 грн за 1 белорусский рубль;



TRY — 4,0833 грн за 1 турецкую лиру;



MDL — 1,4854 грн за 1 молдавский лей.



GBP — 33,6264 грн за 1 фунт стерлингов;



CHF —28,016 грн 1 швейцарский франк;



CNY —3,8601 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 3 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,42 гривен за доллар, курс в покупке до 27,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 29,59 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 3 апреля справочный курс на уровне 27,36 грн/доллар, снизив его по сравнению с 2 апреля (27,62 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 3 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 29 копеек до 27,69 гривен за доллар, курс евро снизился на 49 копеек до 30,02 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,17 (27,45 - 2 апреля), продажи - 27,69 (27,98 - 2 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,20 (29,70 - 2 апреля), продажи - 30,02 (30,53 - 2 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,10 (3,13 - 2 апреля), продажи 3,61 (3,61 - 2 апреля) грн за 10 рублей.

Напомним: