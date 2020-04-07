Скачать
Вторник, 07.04.2020
Коронавирус в Киеве: сколько человек заразились COVID-19
Коронавирус в Киеве: сколько человек заразились COVID-19
В Украине запустили приложение для контроля самоизоляции, за отказ - штраф
В Украине запустили приложение для контроля самоизоляции, за отказ - штраф
Ломаченко оценил стиль боя Лопеса
Ломаченко оценил стиль боя Лопеса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 апреля

НБУ: Международные резервы Украины в марте упали на 7,8%

НБУ: Международные резервы Украины в марте упали на 7,8%
14:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Бизнеса:В связи с большим спросом на валюту международные резервы НБУ уменьшились за месяц на 7,8%.

Международные резервы Украины составляли 24,9 млрд долл. США по итогам марта, уменьшившись за месяц на 7,8%.

Об этом сообщает НБУ. 

"По состоянию на 1 апреля 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 24 923,7 млн долл. США (в эквиваленте). После роста в январе-феврале в марте они уменьшились на 7,8% и вернулись к уровню, близкому к показателям начала года", - сообщили в Нацбанке.

Изменения в госбюджет: у Порошенко придумали альтернативу

Уменьшение международных резервов в течение марта в НБУ объяснили "прежде всего значительными объемами валютных интервенций Национального банка, направленных на сглаживание избыточных курсовых колебаний из-за ажиотажного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения". 

В общем динамику резервов в течение месяца, по данным регулятора, определяли следующие факторы:

  • во-первых, операции НБУ на межбанковском валютном рынке. В марте объем валютных поступлений от экспорта сохранялся на стабильном уровне, однако спрос на валюту со стороны бизнеса и населения значительно вырос из-за ажиотажа вокруг распространения коронавируса в Украине и в мире. Для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний и недопущения ухудшения девальвационных и инфляционных ожиданий Национальный банк хранил активное присутствие на межбанковском валютном рынке. Чистая продажа валюты Национальным банком в марте достигла 2 189,6 млн долл. США. Эти интервенции позволили удовлетворить спрос бизнеса и граждан. В конце месяца ситуация на валютном рынке нормализовалась, а Национальный банк даже вернулся к интервенциям по покупке валюты. В общем НБУ продал 2 453,6 млн долл. США, а купил - 264,0 млн долл. США;

  • во-вторых, операции правительства по управлению государственным долгом. На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в общем было направлено 1124,3 млн долл. США (в эквиваленте). Из них 536,7 млн долл. США уплачено по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ), 409,3 млн долл. США - по обязательствам правительства Украины и Национального банка в пользу Международного валютного фонда. Остальные средства уплачены по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями. Эти расходы из резервов были уравновешены новыми поступлениями в пользу правительства. В течение месяца правительство Украины привлекло 873,2 млн долл. США и 276,9 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте;

  • в-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) и другие операции Национального банка, в результате которых резервы выросли на 16,6 млн долл. США (в эквиваленте). 

Сто богатейших людей мира обеднели на $408 млрд за два месяца

"Текущий объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отметили в НБУ.

При этом в НБУ уточнили, что на 1 марта 2020 года международные резервы Украины по уточненным данным составили 27 042,4 млн долл. США (в эквиваленте). Это на 419,6 млн долл. США больше, чем в предыдущих данных, опубликованных в начале месяца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Украина, Банк, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравление с Благовещением 2020: стихи, проза, открытки
02 Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки
03 Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
04 Карта коронавируса в Украине и мире 7 апреля: как распространяется Covid-19
05 Коронавирус в Украине: сколько человек заразились COVID-19, данные МОЗ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
COVID-19 в Украине: сколько медиков заразились коронавирусом
Сколько медиков в Украине заразились коронавирусом
Пандемия коронавируса: В Японии ввели чрезвычайное положение
В Японии ввели чрезвычайное положение
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.03 – 05.04.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь