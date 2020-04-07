НБУ: Международные резервы Украины в марте упали на 7,8%

Новости Бизнеса:В связи с большим спросом на валюту международные резервы НБУ уменьшились за месяц на 7,8%.

Международные резервы Украины составляли 24,9 млрд долл. США по итогам марта, уменьшившись за месяц на 7,8%.

Об этом сообщает НБУ.

"По состоянию на 1 апреля 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 24 923,7 млн долл. США (в эквиваленте). После роста в январе-феврале в марте они уменьшились на 7,8% и вернулись к уровню, близкому к показателям начала года", - сообщили в Нацбанке.

Уменьшение международных резервов в течение марта в НБУ объяснили "прежде всего значительными объемами валютных интервенций Национального банка, направленных на сглаживание избыточных курсовых колебаний из-за ажиотажного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения".

В общем динамику резервов в течение месяца, по данным регулятора, определяли следующие факторы:

во-первых, операции НБУ на межбанковском валютном рынке. В марте объем валютных поступлений от экспорта сохранялся на стабильном уровне, однако спрос на валюту со стороны бизнеса и населения значительно вырос из-за ажиотажа вокруг распространения коронавируса в Украине и в мире. Для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний и недопущения ухудшения девальвационных и инфляционных ожиданий Национальный банк хранил активное присутствие на межбанковском валютном рынке. Чистая продажа валюты Национальным банком в марте достигла 2 189,6 млн долл. США. Эти интервенции позволили удовлетворить спрос бизнеса и граждан. В конце месяца ситуация на валютном рынке нормализовалась, а Национальный банк даже вернулся к интервенциям по покупке валюты. В общем НБУ продал 2 453,6 млн долл. США, а купил - 264,0 млн долл. США;

во-вторых, операции правительства по управлению государственным долгом. На обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте в общем было направлено 1124,3 млн долл. США (в эквиваленте). Из них 536,7 млн долл. США уплачено по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ), 409,3 млн долл. США - по обязательствам правительства Украины и Национального банка в пользу Международного валютного фонда. Остальные средства уплачены по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями. Эти расходы из резервов были уравновешены новыми поступлениями в пользу правительства. В течение месяца правительство Украины привлекло 873,2 млн долл. США и 276,9 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте;

в-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют) и другие операции Национального банка, в результате которых резервы выросли на 16,6 млн долл. США (в эквиваленте).

"Текущий объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отметили в НБУ.

При этом в НБУ уточнили, что на 1 марта 2020 года международные резервы Украины по уточненным данным составили 27 042,4 млн долл. США (в эквиваленте). Это на 419,6 млн долл. США больше, чем в предыдущих данных, опубликованных в начале месяца.