Изменения в госбюджет: у Порошенко придумали альтернативу

Новости Бизнеса:"Европейская солидарность" предлагает альтернативный проект изменений в госбюджет-2020.

Представители фракции "Европейская солидарность" внесли альтернативный проект изменений в Государственный бюджет (№3279-1).

Об этом сообщил член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Facebook.

"Вместе с Викторией Сюмар и Ириной Фриз подготовили альтернативные кабминовским изменениям в бюджет Украины. Неделю назад правительство представило свой вариант бюджета: культура, ветераны, наука, образование, инфраструктура, местные выборы - все это сокращалось, а расходы на силовиков или чиновников наоборот - увеличивались или подверглись несущественным изменениям. Вместе с коллегами мы подготовили альтернативные изменения: сохранили полное финансирование фонда для борьбы с коронавирусом, но урезали финансирование силовиков и чиновников", - написал Гончаренко.

Так, депутаты от "Евросолидарности" предлагают сократить расходы на Аппарат Верховной Рады на 348 млн, обслуживание Офиса Президента Украины - на 310 млн, на Аппарат государственного управления делами - на 445 млн, Офис генерального прокурора - на 1 млрд 126 млн, Министерство внутренних дел Украины - на 7 млрд, Национальное антикоррупционное бюро Украины - на 314 млн.

Вместо этого предлагается сохранить финансирование в полном объеме Государственного агентства Украины по вопросам кино, Украинского института книги, Украинского культурного фонда, Института национальной памяти, Государственного фонда регионального развития, Программы по поддержке науки и Программы по поддержке ветеранов.