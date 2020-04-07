Уже на этой неделе: Разумков анонсировал внеочередное заседание Рады

Внеочередное пленарное заседание парламента может состояться в четверг или пятницу, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Я думаю, что на этой неделе также будет внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Я думаю, что это будет происходить ближе к концу недели. Возможно, четверг, возможно пятница", - сказал Разумков в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.
Он добавил, что проведение внеочередного заседания Рады во многом будет зависеть от работы профильных комитетов.
Напомним:
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