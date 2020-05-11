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Презентация Google Pixel 4a переносится: детали

Презентация Google Pixel 4a переносится: детали
19:30 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Выпуск новинки от Google отложили на несколько недель.

Смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL были представлены в начале мая прошлого года, а вот с выходом их преемника Pixel 4a придется подождать: по информации источников, выпуск новинки перенесли на несколько недель.

Изначально ожидалось, что Google представит Pixel 4a в середине мая, однако теперь сообщается о переносе официального анонса на начало июня.

Так, Caschys Blog получил обновленный внутренний список от Vodafone, согласно которому ожидаемая поставка Pixel 4a перенесена на 5 июня.

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Скорее всего, Pixel 4a дебютирует на мероприятии "The Beta Launch Show" 3 июня, после чего поступит в продажу. Очевидно, что причиной задержки стала пандемия коронавируса и отмена конференции для разработчиков Google I/O.

Как известно, Pixel 4a получит такой же 5.81-дюймовый OLED-дисплей, как у Pixel 3a, но вот разрешение экрана у него будет немного выше — 2340×1080 пикселей. Под капотом новинки установят процессор Snapdragon 730 в паре с 6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. Питаться Pixel 4a будет от аккумулятора на 3080 мАч с поддержкой 15-ваттной зарядки. Ждать беспроводную зарядку не стоит. Смартфону ещё приписывают 12.2-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную фронтальную, порт USB-C, разъём для наушников и две расцветки корпуса: Barely Blue и Just Black. Стоить новинка будет от 400 долларов США.

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Google, Гаджеты, Смартфоны, Google Pixel 4a.
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