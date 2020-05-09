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Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 9 засветился на официальном сайте компании

Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 9 засветился на официальном сайте компании
11:21 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:В сети появилась очередная утечка, намекающая на скорый анонс Redmi 9.

Redmi 9 "засветился" на официальном глобальном сайте Xiaomi. Следовательно, его должны показать в ближайшее время. Скорее всего, это произойдёт уже в этом месяце.

К сожалению, подробностей о новинке на сайте нет, кроме номера модели — M2004J19G. Ранее аппарат с таким номером прошёл всевозможные сертификации.

Напомним, согласно предыдущим утечкам, Redmi 9 получит 12-нанометровый процессор MediaTek Helio G80 с двумя ARM-ядрами Cortex-A75 с максимальной частотой 2.0 ГГц, шестью ядрами Cortex-A55 с максимальной частотой 1.8 ГГц и графикой Mali-G52.

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Помимо этого, новинке приписывают квадро-камеру на 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп с дизайном, как у Redmi K30 (aka Poco X2), сканер отпечатков пальцев на задней стороне и, как минимум, две расцветки: фиолетовую и зелёную.

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Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Техно, Redmi, Redmi 9.
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