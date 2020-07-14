Оптимизация звонков: Huawei P40 и Huawei P40 Pro получили новое обновление

Флагманы Huawei P40 и Huawei P40 Pro получили обновление EMUI 10.1.0.145.

Компания Huawei анонсировала новое обновление программного обеспечения для своих последних флагманских смартфонов: Huawei P40 и Huawei P40 Pro.

Прошивка вышла с номером сборки EMUI 10.1.0.145 и весит чуть больше 500 МБ.

Разработчики добавили в обновление множество оптимизаций. Например, они улучшили работу вызовов, режим многооконности, а также работу системы и некоторых сторонних приложений. Естественно, не обошлось еще без устранений мелких ошибок предыдущей версии ПО.

Обновление системы уже начали получать владельцы смартфонов в Китае. На глобальном рынке прошивка появится чуть позже.