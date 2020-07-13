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Неутешительные новости: аккумуляторы новых iPhone 12 будут слабее предыдущих моделей

Неутешительные новости: аккумуляторы новых iPhone 12 будут слабее предыдущих моделей
20:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Новые технические характеристики новых смартфонов из линейки iPhone 12 вряд ли порадуют любителей техники Apple.

На фоне новостей о том, что Apple может прекратить поставлять зарядные устройства с моделями iPhone этого года, на сертификационных платформах UL Demko, Safety Korea и 3C обнаружили три новых моделей аккумуляторов iPhone: A2471, A2431 и A2466. Вероятно, эти батареи предназначаются новым iPhone 12.

Благодаря предыдущим утечкам, мы знаем, что Apple готовит выпустить четыре новых моделей iPhone 12 в этом году. К ним относятся iPhone 12 с 5,4-дюймовым дисплеем, iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовыми экранами и iPhone 12 Pro Max с 6,7-дюймовым дисплеем.

Распределение батарей и новых iPhone выглядит таким образом:

  • 5,4-дюймовый - A2471 - 2227 мАч

Новые аккумуляторы для iPhone 12

  • 6,1-дюймовый - A2431 - 2775 мАч

Новые аккумуляторы от Apple

  • 6,1-дюймовый - A2431 - 2775 мАч

Новые аккумуляторы Apple

  • 6,7 дюймовый - A2466 - 3687 мАч

Помимо новых аккумуляторов, в базе "нашлись" еще две разработки: новый вариант стандартной зарядки на 5 Вт и совершенно новое зарядное на 20 Вт.

Новое зарядное устройство Apple

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Все по теме:

iPhone, Смартфоны, Технологии, Техно, iPhone 12.

Автор:

Телеграф
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